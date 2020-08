Iren rinnova collaborazione con Conad Centro Nord per smaltimento DPI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -prosegue la proficua, avviata all'inizio dell'emergenza Covid-19, con il lancio di un'altra iniziativa che prevede il posizionamento di contenitori per loall'interno dei punti vendita Conad nelle province diGuanti monouso e mascherine, secondo le indicazioni dell' Istituto superiore di sanità, sono da considerarsie come tali devono essere correttamente smaltiti.Iren ha fornito aidelle province coinvolte cda situare in prossimità delle uscite, ove collocare i dispositivi di protezione personali usati, avendo l'avvertenza, per i guanti, di rivoltarli uno dentro all'altro e, per le mascherine, di utilizzare gli elastici per richiuderle a pacchetto."Fin dai primi momenti di emergenza Covid-19 Conad ha avuto cura di mettere in sicurezza e prendere tutte le precauzioni per i propri dipendenti e per i nostri clienti seguendo le normative vigenti", afferma, AD di Conad Centro Nord."Da sempre il Gruppo Iren è attento alle esigenze dei territori ove opera e, durante il periodo emergenziale, non ha mai fatto mancare il suo impegno per garantire tutti i servizi essenziali ai Cittadini, fra cui quelli ambientali particolarmente delicati in quel periodo", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Iren Ambiente, aggiungendo che "s ono stati inoltre intensificati gli sforzi per garantire una corretta informazione affinché mascherine e guanti fossero smaltiti correttamente".