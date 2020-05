Iren, redditività stabile nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Il Gruppo Iren ha chiuso il 1° trimestre un utile netto di 84 milioni di euro in calo del -16,2% rispetto a 100 milioni di euro del 2019. Sul risultato hanno pesato maggiori ammortamenti ed accantonamenti per 18 milioni di euro, prevalentemente destinati al fondo svalutazione crediti, per effetto del COVID-19.



I ricavi sono scesi del 15,7% a 1.077 milioni di euro, mentre il Margine Operativo Lordo si è attestato a 274 milioni di euro, in linea rispetto allo scorso anno. Risultato Operativo (Ebit) pari a 146 milioni di euro (-15,3% rispetto a 172 milioni di euro al 31/3/2019).



Nel primo trimestre dell'anno, gli investimenti sono cresciuti del 52%, attestandosi a 130 milioni di euro.



Indebitamento finanziario netto a 2.807 milioni di euro (+3,8% rispetto a 2.706 milioni di euro a fine 2019). © RIPRODUZIONE RISERVATA