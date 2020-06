Iren, pianificati 2 miliardi di investimenti sostenibili al 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con l'obiettivo, tra gli altri, di ridurre del 5% le perdite idriche, di aumentare dell'8% la raccolta differenziata e di installare 1 milione di contatori elettronici. E' quanto contenuto nelche rendiconta le performance economiche, ambientali e sociali del Gruppo in linea con gli obiettivi del Piano Industriale al 2024.Per quanto riguarda le, il 50% delle reti gestite è stata dincrementandone l'efficacia e l'efficienza gestionale, che si traduce in unai di acqua potabile dall'ambiente.Sul fronte dell', il Gruppo ha quasi raddoppiato la capacità dii propri impianti nel 2019 e l'estensione del sistema di raccolta porta a porta ha consentito un ulteriore incremento del livello dinel bacino servito dal Gruppo che, con grandi aree territoriali di eccellenza che superano l'80%.È stato confermato il costante impegno del Gruppo nella: al 31 dicembre 2019 è stata conseguita unae ungrazie allo sviluppo di molteplici progetti.E' proseguito l'impegno di Iren verso la realizzazione dcon l'incremento del numero deiutilizzati per espletare le attività aziendali a oggi pari a 890e nel sempre più ricco panorama di offerte legate all'a disposizione dei clienti.Per il, nel corso del 2019 sono state(rispetto alle 313 del 2018 e alle 152 del 2017), sono state incrementate del 4% le ore dipro capite ai dipendenti ed è proseguito undi giovani ed esperti incrementando l'occupazione diretta del 3% rispetto a fine 2018."Abbiamo confermato la sostenibilità come un pilastro strategico del piano industriale del Gruppo al 2024 e ben 2 miliardi di investimenti su 3,3 complessivi previsti in arco piano sarà indirizzato a investimenti in sostenibilità", ha affermato il, aggiungendo che "investire in sostenibilità oggi è la chiave per accelerare la ripresa economica del Paese"."Crediamo che il quadro dei risultati presentati nel Bilancio di Sostenibilità 2019 abbia molteplici valenze prospettiche poiché conferma la nostra capacità di creare valore per gli stakeholder", sottolinea il Vice Presidente,