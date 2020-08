Iren, nel primo semestre EBITDA stabile e investimenti forte in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell'anno con un, sostanzialmente in linea rispetto allo scorso anno (478 milioni di euro), a fronte didi euro (-18,4% rispetto a 2.238 milioni di euro del 2019), che hanno scontato uno scenario energetico e climatico particolarmente sfavorevole. Escludendo le voci non ricorrenti l'Ebitda sarebbe in crescita del 4%.Nel periodo in oggetto Iren ha conseguito unapari a 11 milioni di Ebitda,pari a 5 milioni di Ebitda e rafforzato ulteriormente di 47.000 unità la propria base clienti aIl Risultato Operativo () si è attestato adi euro (-10% sul 2019), mentrattribuibile agli azionisti si è portato adi euro (-11,9%) dopo aver scontato ammortamenti ed accantonamenti.Il Gruppo energetico emiliano ha effettuato nel semestrrispetto allo scorso anno."In uno scenario particolarmente complesso, nei primi sei mesi dell'anno il Gruppo ha saputo proseguire nel percorso di crescita per linee esterne", ha ricordato Presidente, ricordando che le acquisizioni effettuate negli ultimi mesi in ambito ambiente, del trattamento dei rifiuti speciali e della plastica.Per l'Amministratore delegato,, "il Gruppo ha dimostrato la capacità di perseguire efficacemente gli obiettivi del Piano Industriale, incrementando gli investimenti del 29% e confermando il recupero, entro fine anno, dei leggeri ritardi occorsi sulle opere in costruzione causati dall'emergenza sanitaria". "Gli investimenti effettuati negli ultimi anni sulle persone e sull'innovazione tecnologica - ha dottolineato - ci hanno permesso di contrastare efficacemente e attenuare l'impatto di uno scenario particolarmente complesso. Forti di tale consapevolezza, guardiamo con ottimismo alla seconda parte dell'anno".(+7,9% rispetto a 2.706 milioni di euro al 31/12/2019). L'incremento è dovuto al peggioramento del capitale circolante netto anche causato dal ritardo degli incassi dei crediti dei clienti dovuto al Covid-19 (+50 milioni di euro) e dalla forte crescita degli investimenti (+29%).Per l'anno in corso, il Gruppo conta di contenere l'impatto dell'emergenza Covid-19 e pdeclinato nell'ultimo, che prevede rilevantisoprattutto nelle divisioni Reti e Ambiente oltre che ad investimenti destinati a potenziare la capacità di generazione elettrica. Iren conferma inoltre la, continuando ad investire in progetti legati alla Circular Economy, l'utilizzo efficiente delle risorse e la riduzione delle emissioni, per un ammontare pari a circa il 60% degli investimenti previsti nel piano industriale.