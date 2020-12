© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nonostante l'emergenza covid, Iren ha fattodi euro nel 2020, quasi raddoppiando i 330 di soli 3 anni fa. Il gruppo, ha reso noto la multiutility in una nota, è in cresciuto su tutte le Business Unit e prevalentemente in attività legate alla, in linea con il Piano Industriale. Quest'ultimo prevede, entro il 2025, investimenti per circa 3,7 miliardi (+12% rispetto al precedente piano industriale).Quest'anno l'azienda ha realizzato(fusioni e acquisizioni) per circa 200 milioni di euro: Significative quelle di, che permettono un posizionamento primario nele nel recupero dei materiali della raccolta differenziata.Per garantire la piena continuità operativa, Iren ha attivato lo, esteso in pochi giorni da 1.000 a oltre 3.000 addetti, hadi gestione delle reti e attuato una gestione flessibile degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di produzione elettricaper effetto del blocco delle attività produttive.Il 2020 ha confermato il trend positivo delleda parte di Iren che si stimano in circasul territorio nazionale, il 55% dei quali sotto i 30 anni di età. La società, nelle scorse settimane, ha inoltre concluso con successo l'emissione di un, risultando la prima multiutility italiana per numero di strumenti emessi in questo formato grazie a quattro Green Bond per complessivi 1,8 miliardi di euro.