Iren Mercato perfeziona l'acquisizione dell'80% di Alegas

(Teleborsa) - Iren Mercato, partecipata della multiutility quotata a Piazza Affari, ha perfezionato l'acquisizione dell'80% delle quote di Alegas Srl, di proprietà di AMAG SpA, dopo l'accordo preliminare siglato il 29 dicembre 2021. Alegas opera nella vendita di gas ed energia elettrica ed ha un portafoglio di circa 43 mila clienti per lo più retail, di cui 36 mila clienti gas e 7 mila energia elettrica, distribuiti al 98% sul territorio della Provincia di Alessandria. Nel 2021 Alegas ha venduto 95 milioni di metri cubi di gas e 34 GWh di energia elettrica.



Il corrispettivo pagato da Iren Mercato per l'acquisizione dell'80% di Alegas è pari a 16,7 milioni di euro che, tenuto conto della posizione finanziaria netta di Alegas, corrisponde ad un Enterprise Value di 27,6 milioni di euro. L'EBITDA di Alegas nel 2021 è di circa 1,3 milioni di euro ed è previsto in incremento nei prossimi anni grazie allo sviluppo del portafoglio clienti, alle attività di cross-selling e alle sinergie di processo ottenibili. L'EBITDA medio atteso nei prossimi 3 anni è pari a circa 3 milioni di euro.