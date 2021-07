Iren Luce Gas e Servizi: riapre store di Piacenza

Lunedì 26 Luglio 2021, 14:45

(Teleborsa) - È stato inaugurato oggi, alla presenza dell'amministratore delegato di Iren luce gas e servizi Gianluca Bufo e dell'assessore all'Ambiente del Comune di Piacenza Paolo Mancioppi, lo store Iren di Via Sopramuro, totalmente rinnovato, con ambienti nuovi e più ampi, dopo i lavori di ristrutturazione avviati lo scorso dicembre.



Da oggi, nello store di Piacenza, – fa sapere Iren in una nota – è possibile vedere e toccare con mano tutti i nuovi prodotti per l'efficientamento energetico (caldaie e climatizzatori), la smart home (kit con smart led, presa smart, webcam e Google Home) che l'azienda propone, oltre alle soluzioni per la mobilità elettrica (e-bike, monopattino e wall box) e a quelle per l'offerta luce e gas.

"Con l'inaugurazione di questo nuovo store rafforziamo una collaborazione con i nostri partner valida e ricca di prospettive future. Intendiamo inoltre mandare un segnale di vicinanza ai territori, attenti a farlo, in un momento così particolare, nel pieno rispetto della sicurezza di tutti – ha sottolineato Bufo –. Sarà disponibile per tutti un accesso diretto ai nostri servizi e una proposta commerciale che unisce alla tradizionale fornitura vantaggi ritagliati sulle esigenze delle famiglie. Tutti possono costruire un pacchetto personalizzato di offerta secondo i prodotti che più gli sono utili, da quelli collegati alla domotica e al benessere dell'abitazione, alla sicurezza, allo svago. In più, per celebrare questa nuova apertura abbiamo riservato a chi vuole diventare nostro cliente un'offerta unica, che invitiamo tutti a scoprire e che è accessibile soltanto in questo nuovo punto vendita".

Lo store di Iren nel centro storico di Piacenza sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Il sabato sarà aperto dalle 8,30 alle 12,30.