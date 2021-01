© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Leper i prossimi giorni annunciano ancorache interesserà in particolaredove letemperature scenderanno alIn queste condizioni ilpuò congelare e quindi scoppiare se non adeguatamente protetto, ricorda Iren sottolineando che "ille previsioni di unrendono quindi necessari alcuni accorgimenti pera causa del gelo con la conseguentee successive".Lasuggerisce perciò dile sue protezioni contro le basse temperature, a maggior ragione anche nelle seconde case o nelle case vuote. Se il contatore risulta scoperto o in luoghi troppo esposti alle variazioni climatiche è assolutamente necessario provvedere alla suacon materiali isolanti (polistirolo, poliuretano ecc.) facilmente reperibili presso il ferramenta. Se si è impossibilitati a fare altrimenti, è possibile proteggere il contatore con, anche se si tratta di un sistema meno efficace. Per i contatori posti in fabbricati disabitati si consiglia di chiudere il rubinetto generale e provvedere allo svuotamento delle tubature.Nel caso il contatorema non ancora scoppiato,con l'utilizzo di fiamme o fonti intense di calore che potrebbero danneggiare irrimediabilmente l'apparecchiatura, ma utilizzare acqua tiepida sui raccordi metallici e successivamente limitarsi a coprirlo assieme ai tubi scoperti con un panno di lana assieme a più strati di materiale isolante in attesa che le valvole si scongelino.Nel caso in cui il contatore sia, occorre chiudere immediatamente le due valvole a monte e a valle del contatore e chiamare ildedicato alla segnalazione guasti per la sostituzione dell'apparecchio: Iren ricorda tuttavia che la protezione del contatore è un onere dell'utente, che deve farsi carico delle spese di una eventuale sostituzione del contatore in caso di rottura. Meglio quindi provvedere per tempo a proteggerlo.Invito esteso anche alle: va controllata la tenuta degli, in particolare degliagli effetti del gelo.