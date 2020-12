© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nei prossimi giorni iltoccherà varie regioni d'Italia, con temperature al di sotto dello zero. In queste condizioni ile quindise non adeguatamente protetto, ricorda Iren, che suggerisce alcuni accorgimenti per garantirne il corretto funzionamento e impedire rotture a causa del gelo.La società energetica suggerisce didel proprio contatore e le sue protezioni contro le basse temperature, a maggior ragione anche nelle seconde case o nelle case vuote. Se il contatore risulta scoperto o in luoghi troppo esposti alle variazioni climatiche è necessario provvedere alla suacon materiali isolanti, come polistirolo o poliuretano. Se si è impossibilitati a fare altrimenti, è possibile proteggere il contatore con stracci e cartoni, anche se si tratta di un sistema meno efficace. Per i contatori posti in fabbricati disabitati viene consigliato di chiudere il rubinetto generale e provvedere allo svuotamento delle tubature.Nel caso il contatore sia congelato ma non ancora scoppiato,o fonti intense di calore, che potrebbero danneggiare l'apparecchiatura, ma utilizzaresui raccordi metallici e successivamente limitarsi a coprirlo assieme ai tubi scoperti con un panno di lana assieme a più strati di materiale isolante, in attesa che le valvole si scongelino.Nel caso in cui il contatore siaa causa del gelo, occorree chiamare il numero verde per la segnalazione guasti 800 038 038 per la sostituzione dell'apparecchio. Iren ricorda tuttavia che la protezione del contatore è un onere dell'utente, che si deve accollare le spese di una eventuale sostituzione del contatore in caso di rottura.