IREN guida il cammino ai maxi concerti di Campovolo con il colore verde

(Teleborsa) - Un percorso personalizzato da IREN, la multiutility torinese, accoglierà i visitatori che si recano a giugno presso ll'area concerti della RCF ARENA REGGIO EMILIA di Campovolo, seguendo il tracciato pedonale che parte dalla Stazione FS in Piazzale Marconi.

Gli spettatori in arrivo troveranno un totem di colore verde, per riprendere la campagna Get to Green di IREN, con indicazioni utili a raggiungere gli eventi in programmazione. Il cammino pedonale è stato anche contrassegnato con adesivi calpestabili, anch'essi di colore verde, per seguire facilmente il percorso.

Attraverso il cammino i visitatori giungeranno all'IREN GREEN PARK, il boulevard di accesso all'Arena, trasformato in un grande spazio estremamente versatile che può essere potenzialmente utilizzato tutto l'anno, per eventi di intrattenimento, musicali, di promozione del territorio, raduni, festival. L'area è stata brandizzata con loghi e colori del Gruppo Iren e costituirà un'ulteriore spazio a disposizione del territorio per attività aggregative e di intrattenimento. All'ingresso degli spazi, IREN ha poi collocato una casetta di distribuzione di acqua pubblica che rimarrà a disposizione degli abitanti della zona.

Nei due giorni già previsti del 4 giugno (Ligabue) e 11 giugno (un evento tutto al femminile dal titolo Una. Nessuna. Centomila), sarà presente presso l'Iren Green Park anche uno spazio espositivo mobile di IREN Luce Gas e Servizi, che svolgerà attività di promozione commerciale delle offerte energetiche e dei prodotti della multiutility.