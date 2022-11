Iren, Fitch conferma rating "BBB" con outlook stabile

Lunedì 21 Novembre 2022, 19:00







(Teleborsa) - L'agenzia Fitch Ratings ha confermato per il Gruppo Iren il LongTerm Issuer Default Rating (IDR) a "BBB" con outlook "Stable".



È stato inoltre confermato il Long-Term Senior Unsecured Rating a "BBB".



La conferma del giudizio di Fitch - si legge in una nota - è supportata "dall'integrazione verticale e dall'equilibrato modello di business del Gruppo che garantiscono resilienza e stabilità anche in questo contesto di elevata volatilità dello scenario energetico. Il Gruppo ha dimostrato la sua proattività nell'assicurarsi una solida riserva di liquidità per far fronte a condizioni di mercato incerte".