(Teleborsa) - L'agenzia di rating Fitch ha confermato per il Gruppo Iren il rating BBB con outlook stabile. Il giudizio - spiega una nota - si basa principalmente "sull'aggiornamento del piano industriale al 2025 che, in continuità rispetto agli anni precedenti, conferma la prevalenza delle attività regolate e quasi regolate per oltre il 70% del Margine Operativo Lordo e con conseguente limitato impatto degli effetti negativi di mercato derivanti dall'emergenza coronavirus".



Fitch - conclude la nota - "valuta positivamente anche il profilo di liquidità del Gruppo". © RIPRODUZIONE RISERVATA