IREN emette bond per complessivi 500 milioni di euro

(Teleborsa) - In data odierna, 23 giugno, Iren ha concluso l'che consente di rafforzare ulteriormente lae di proseguire nel trend di riduzione del costo medio del debito. La provvista, oltreché di crescita attraverso le operazioni di M&A.Il collocamento obbligazionario effettuato (rating atteso BBB per Fitch) si caratterizza per una valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi di Euro oggetto di Supplemento in data 22 Giugno 2020, approvato dalla Central Bank of Ireland e depositato presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) dove è quotato l'EMTN Programme., che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 1 luglio 2030,e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 98,144%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 1,198% corrispondente ad un rendimento di 135 punti base sopra il tasso midswap a 10 anni. La data di regolamento è stata fissata per il 1 luglio 2020. Si prevede che il nuovo Bond sia quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).L'operazione di collocamento è stata curata da, Mediobanca, Unicredit in qualità di Active Bookrunner e BBVA,e UBI Banca in qualità di Passive Bookrunner."L'operazione - ha dichiarato, Amministratore Delegato del Gruppo Iren - ci permette di mantenere unain un contesto di forte volatilità e quindi di far fronte ai futuri fabbisogni finanziari derivanti dagli investimenti previsti e dalle opportunità di sviluppo derivanti da operazioni di M&A".