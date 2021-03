16 Marzo 2021

(Teleborsa) - Iren Smart Solutions, società del Gruppo Iren, e Prelios Integra, società del Gruppo Prelios, hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione nel settore della riqualificazione energetica degli edifici privati di piccola taglia, con particolare riferimento allo sviluppo di attività che beneficiano dell'incentivo Superbonus.

La collaborazione tra i due leader di mercato si rivolge ai possessori di immobili unifamiliari che vogliano aumentare il livello di efficienza energetica della propria abitazione attraverso un servizio completo e di alta qualità, efficiente e veloce, requisiti indispensabili per valutare l'affidabilità di un fornitore.

Si tratta di un'offerta "chiavi in mano" per la riqualificazione energetica degli edifici: dalla consulenza professionale alla realizzazione delle opere, fino alla conclusione del percorso amministrativo finalizzato con la cessione del credito fiscale da parte del cliente. Il beneficio, estendibile ad un'ampia gamma di interventi ammessi alla detrazione del 110%, permetterà l'avvio di iniziative senza alcun esborso economico da parte del cliente e il recupero immediato dell'intero importo ammesso alla detrazione fiscale, tradizionalmente previsto in 5 anni.

L'accordo sottoscritto dai due partner è valido per tutta l'Italia e riguarda, ad oggi, la gestione di oltre 200 progetti distribuiti sull'intero territorio nazionale, già individuati ed in fase di avvio operativo, consentendo di raggiungere importanti traguardi di efficienza energetica per oltre 500 tonnellate equivalenti di energia risparmiata all'anno da fine 2021.

Gianluca Bufo, Amministratore Delegato di Iren luce gas e servizi, ha affermato "vogliamo giocare un ruolo da protagonista a livello nazionale, proponendo un'offerta che fa della centralità del cliente il suo valore aggiunto. Ci proponiamo, infatti, come general contractor per l'intera gestione dell'intervento dalla progettazione, all'esecuzione dei lavori e fino alla cessione del credito. In ogni fase garantiamo i massimi standard di qualità. E Prelios Integra è il partner ideale, che amplifica la nostra capacità, soprattutto in ambito national, di portare valore in ogni fase di realizzazione".

Secondo Nicolò Tarantino, CEO di Prelios Integra, questa collaborazione consentirà alla società di "consolidare la propria leadership non solo nel mercato dei servizi Core di Property Management, ma anche nell'erogazione di servizi professionali specialistici, confermandosi partner ideale in grado di offrire un alto contenuto tecnico su specifiche esigenze dei Clienti connesse alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare".