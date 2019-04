IREN e BBVA consolidano il loro impegno sostenibile in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - IREN diventa la prima azienda in Italia a certificare come ecologica una linea di garanzie bancarie che verrà utilizzata per progetti che vanno ad incidere sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite.IREN e BBVA. In particolare, in base al framework di prodotti transazionali sostenibili di BBVA, tali garanzie saranno a supporto delle iniziative del Gruppo IREN legate ad attività di efficienza energetica, fonti rinnovabili, efficientamento nella gestione del ciclo dei rifiuti e riciclo, depurazione delle acque reflue e mobilità elettrica.Il framework dei prodotti transazionali sostenibili collegato all'OSS delle Nazioni Unite di BBVA è un'iniziativa di carattere proattivo promossa dall'area transazionale del Gruppo bancario, le cui priorità sono l'innovazione e l'eccellenza nel servizio offerti ai clienti. Questa metodologia, senza precedenti nel settore, è stata analizzata ed approvata dall'agenzia di sostenibilità Vigeo Eiris e consente a BBVA di sostenere le imprese nei loro progetti volti a migliorare l'ambiente e la società, oltre a promuovere l'innovazione nell'ambito delle loro strategie di sostenibilità.