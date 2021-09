Iren, disponibile la nuova versione dell'app Luce in Città per segnalare guasti e anomalie

1 Minuto di Lettura

Giovedì 2 Settembre 2021, 13:15







(Teleborsa) - È disponibile la nuova versione dell'App Luce in città che permette agli utenti di segnalare ad Iren eventuali guasti o anomalie inerenti al servizio di illuminazione pubblica di Torino, velocizzando così l'attività di ripristino a vantaggio dell'efficienza e qualità del servizio.



Realizzata da Iren e disponibile sia per sistemi Android che iOS, l'applicazione rappresenta uno strumento gratuito, utilizzabile in mobilità e quindi utile per effettuare segnalazioni in tempo reale. Rispetto alla versione precedente, già disponibile da alcuni anni, Luce in città è dotata ora di una interfaccia più intuitiva ed arricchita di migliori funzioni di localizzazione. Con pochi e semplici passaggi, l'App consente di segnalare il guasto scattando una foto o inviando il codice del punto luce non funzionante, geolocalizzando automaticamente l'area interessata. A intervento concluso, l'utente che ha segnalato l'anomalia di servizio, riceve un feedback sull'attività portata a termine, ottenendo quindi un ritorno puntuale sulla risoluzione della sua segnalazione.



L'App è già disponibile su Google Play e su Itunes e può essere scaricata anche dal sito internet del Gruppo Iren. L'applicazione Luce in Città si affianca al tradizionale numero verde destinato alla segnalazione guasti (800 913737 attivo 24h su 24, 7 giorni su 7).