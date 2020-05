Iren, da CdA mandato all'AD per nuovo piano buyback

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Iren ha deliberato di dare mandato all'Amministratore Delegato per avviare il nuovo programma di acquisto di azioni proprie della Società finalizzato ad acquistare un numero massimo di azioni pari a n. 19.166.036 azioni, tale comunque da non eccedere il 2% del capitale sociale della Società, tenendo conto delle 6.833.964 azioni ad oggi già in portafoglio.



L'operazione potrà avere avvio da domani, mercoledì 13 maggio 2020.



L'operazione segue la delibera dell'Assemblea degli Azionisti dello scorso 29 aprile che ha autorizzato, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata in data 5 aprile 2019 per la parte rimasta ineseguita, il CdA ad eseguire il rinnovo del programma di acquisto di azioni proprie della Società (Autorizzazione 2020). © RIPRODUZIONE RISERVATA