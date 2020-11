(Teleborsa) - Divenuta, ormai, un simbolo della città di Torino, la centrale "Politecnico" di Iren è stata scelta per la campagna di lancio della nuova Fiat 500 3+1 Full Electric. L'impianto termico di integrazione e riserva ha, infatti, fatto da sfondo agli shot fotografici contenuti nel media kit internazionale di presentazione della novità in casa FCA.

"L'avveniristico design della centrale, esaltato da una prestigiosa copertura a vele progettata dall'architetto Jean-Pierre Buffì, – fa sapere Iren in una nota – ha accompagnato virtualmente la nuova vettura in giro per il mondo, comparendo su centinaia di testate e siti specializzati, italiani ed internazionali".

L'architettura della centrale "Politecnico" di Iren, costruita nel 2008, è esaltata dal particolare effetto che esercita la luce: di giorno le vele di acciaio risultano illuminate e valorizzate dai raggi solari, mentre di notte la struttura è illuminata scenograficamente, grazie a un sistema di luci che originano dall'interno e filtrano attraverso le lastre metalliche.

