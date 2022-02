Iren assegnataria di due nuovi impianti di accumulo con batterie in Sardegna

Mercoledì 23 Febbraio 2022, 17:15







(Teleborsa) - Al termine dell'asta del Capacity Market, Iren è risultata assegnataria di due nuovi impianti di accumulo con batterie in Sardegna e si conferma uno dei principali player nazionali dotati di impianti di accumulo elettrico, con una capacità installata al 2024 di 78 MW ripartiti su 5 impianti in Piemonte, Lombardia e Sardegna.



Il Capacity Market è una procedura competitiva con cui Terna, in qualità gestore della rete di trasmissione nazionale, assicura l'adeguatezza del sistema elettrico nazionale e la rispondenza fra domanda ed offerta di energia.



I nuovi impianti a batterie di Iren, che entreranno in esercizio nel 2024, saranno a disposizione di Terna per quindici anni per garantire il bilanciamento della rete. Le batterie sono sistemi in grado di fornire sostegno alla rete elettrica e consentire l'aumento della quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili.



Iren realizzerà due nuove batterie, rispettivamente di 40 MW e 8 MW, in Sardegna, nei comuni di Bolotana e Guspini. Il premio che riceveranno grazie all'assegnazione nel Mercato della Capacità sarà pari oltre 1,1 milioni di Euro/anno, per un periodo di 15 anni a partire dal 2024.