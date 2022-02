IREN, app IrenYou raggiunge il milione di utenti

Venerdì 25 Febbraio 2022, 14:30







(Teleborsa) - IrenYou, l'app per i clienti Iren, raggiunge un milione di clienti attivi, con un tasso di adesione di 7 utenti unici su 10 e oltre 150mila operazioni effettuate alla settimana, e si integra con IrenGO, la soluzione digitale per la mobilità elettrica e sostenibile. "Traguardi raggiunti – fa sapere Iren in una nota – grazie alle numerose funzionalità offerte dalla piattaforma: dalla gestione di tutti i contratti/bollette attivi con la multiutility (luce, gas, acqua) alla possibilità di effettuare i pagamenti di tutti i propri servizi energetici (IrenPay) fino all'accesso diretto al proprio conto bancario con la possibilità di controllare le proprie spese energetiche. Un'integrazione di servizi che punta all'unificazione e all'ottimizzazione della customer experience e che si arricchisce di un ulteriore tassello: da oggi, tutti i Clienti del Gruppo Iren abituati a navigare IrenYOU, passando dalla sezione servizi troveranno anche IrenGO, l'app integrata per fruire tutti i servizi dedicati alla mobilità elettrica e sostenibile".