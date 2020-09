© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sono questi i passi salienti del Piano Industriale 2020-2025 annunciato oggi da Iren, che prevede un raddoppio degli investimenti rispetto al precedente piano e la conquista di una leadeship nazionale nella sostenibilità.La multiutility emiliana conferma la sua strategia di crescita con un aumento progressivo delgi investimenti sino a 3,.7 mil9iardi di euro e della marginalità generata, con una stima di EBITDA a 1,16 miliardi di euro (+240 milioni rispetto al 2019). L'obiettivo del Gruppo è quello diconfermando al tempo stesso ildi riferimento e proponendosi come motore propulsivo dell'economia locale, puntare al costantealla clientela e sviluppare la, una visione industriale a lungo termine focalizzata sull'uso consapevole ed efficiente delle risorse.Il Piano - ha affermato il Presidente- "testimonia la volontà del Gruppo di proseguire nel percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni, più che raddoppiando gli investimenti rispetto al Piano presentato nel 2015, con importanti ricadute sui territori in cui operiamo in termini di creazione di valore e la consapevolezza di poter contribuire in maniera significativa alla fase di rilancio del Paese". Il Presidente ha fatto cenno anche all'importante piano di investimenti in innovazione e digitalizzaizone da 300 milioni di euro, che ha consentito al Gruppo di "affrontare brillantemente le difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria"., Amministratore Delegato del Gruppo, ha affermato che il Piano "conferma, grazie agli ottimi risultati raggiunti, l'impostazione strategica ed i pilastri industriali degli anni passati, affiancando nuove ambizioni: ampliamo lo sguardo verso nuovi territori, incrementando le eccellenze raggiunte nelle nostre aree storiche e rafforzando la resilienza che ci ha contraddistinto nel corso del 2020". Parlando delgi investimenti. L'Ad ha spiegato che "oltre 2 miliardi sono a supporto della Multicircle Economy".del piano quinquennale vedono unal 2025 (+240 milioni rispetto al 2019) con un CAGR del 4% (3,5% nel precedente piano),di euro (+400 milioni rispetto al piano industriale precedente pari al +12%) un rapporto posizione finanziaria netta/EBITDA a 2,5x al 2025. E' atteso a fine periodo undi euro (+113 milioni rispetto al 2019), mentre per ilè indicato unnell'arco del Piano.Dal punto di vista industriale, è attesa unadi euro, sostenuta da investimenti nelle reti, volti a massimizzare qualità ed efficienza dei servizi, nell'ambiente, per progetti riguardanti l'economia circolare e il consolidamento di IBlu e Unieco, nell'estensione del teleriscaldamento e nella crescita dei clienti retail. Sono attese poidi euro, principalmente legate a iniziative di Performance Improvement che in arco piano saranno parzialmente compensate dalla presenza di costi emergenti relativi prevalentemente a progetti di trasformazione digitaleQuanto aglii, una quota deldi euro è destinato ai, con l'obiettivo di di potenziare, ammodernare, digitalizzare i servizi a rete. Ilè dedicato allae si concentrerà su a progetti che concorrono al raggiungimento degli impegni presi nei confronti degli SDGs delle Nazioni Unite e in particolar modo, il 93% di tali investimenti,, confluiscono nella nuova visione della, includendo le focus area di economia circolare, risorse idriche e città resilienti.sono destinati adi tutte le aree aziendali.Gliprevisti dal piano sono pari a circa, superiori nel primo triennio per la presenza del repowering della centrale termoelettrica di Turbigo, della realizzazione degli impianti ambientali e dei progetti di sviluppo digitale.