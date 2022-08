Iren, al via campagna trasparenza a favore delle famiglie per offerte luce e gas

(Teleborsa) -a favore dei propri clienti . L'iniziativa consiste in una campagna dirivolta aidi Iren Luce Gas e Servizi, con l'obiettivo dialla luce dei rincari del costo delle materie prime energetiche.Nei prossimi giorni una parte dei clienti Iren Luce Gas e Servizi con contratto a prezzo fisso in scadenza, riceverà una comunicazione con i, che beneficiano delle misure del decreto Aiuti Bis, ma saranno, dopodiché scatteranno aumenti significativi. Proprio per evitare ciò e dare, gli operatori commerciali di Iren Luce Gas e Servizi contatteranno i clienti interessati per proporre, in alternativa ai nuovi prezzi in vigore da dicembre 2022,rispetto ai prezzi applicati nei contratti in regime di maggior tutela.I prezzi fissi offerti da Iren Luce Gas e Servizi, nonostante i rincari dovuti alla crisi energetica che perdura da oltre un anno, si sono sempre dimostrati più vantaggiosi (con) rispetto alle tariffe del regime a maggior tutela, fissati dall'ARERA."In un contesto energetico critico come quello attuale rimane fondamentale un uso responsabile dell'energia e la sensibilità dei cittadini verso una riduzione dei consumi a vantaggio dell'ambiente e dell'equilibrio economico complessivo", ha sottolineato l'Amministratore Delegato di Iren Luce Gas e Servizi