IREN, a Parma risolto guasto a riduttore gas. Al lavoro squadre Ireti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Individuato e risolto il, nelladopo che questa mattina, verso le ore 11, un riduttore di pressione che servee le zone limitrofe, è andato in avaria. Sul posto – fa saperein una nota – sono subito intervenute leche hanno provveduto a disalimentare la zona e a sostituire il componente difettoso. Verso le ore 12 la rete è stata ripristinata e riportata in pressione.Le procedure di sicurezza, tuttavia, – continua la nota – prevedono che ogni singola utenza debba essere riattivata dai tecnici di Ireti che provvederanno allo sfiato delle tubazioni dall'aria presso ogni singolo contatore. "Gli utenti pertanto – avverte Iren – dovranno attendere il passaggio dei tecnici che provvederanno alla rimessa in servizio dell'impianto ed è vietato procedere autonomamente al ripristino".