© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Iren investirà oltrenell'ambito del suo. È quanto emerso nell'incontro di oggi tra i vertici della società attiva nel campo dell'energia e le imprese associate a Confindustria Piacenza, nell'ambito del roadshow di presentazione del piano industriale.All'incontro hanno partecipato, Eugenio Bertolini, Amministratore delegato Iren Ambiente, Fabio Giuseppini, Amministratore delegato IRETI e Vito Gurrieri, Direttore Approvvigionamenti Logistica e Servizi Iren.Analizzando nel dettaglio gli investimenti, per il ciclo idrico circa, mentre. Per quanto riguarda il ciclo dei, verranno investiti, compresa l'implementazione di Just Iren, iniziativa volta ad innovare la gestione del ciclo dei rifiuti. Più di 8 milioni di euro riguarderanno, invece, la cogenerazione e l'infrastruttura di teleriscaldamento. In questo ambito è previsto lo sviluppo della rete di Piacenza e il collegamento con il WTE di Tecnoborgo dal 2024, con l'utilizzo di calore generato dal recupero termico proveniente dal termovalorizzatore del Gruppo. Saranno, infine, destinatie 2 milioni di euro nell'ambito della rete di distribuzione gas.Nell'ambito del ciclo idrico integrato gli investimenti saranno orientati in interventi di manutenzione straordinaria e revamping degli, mentre ilsarà interessato da interventi di sostituzione di tratti di reti dell'acquedotto ammalorate o di estensione e ammodernamento delle stesse. A Piacenza proseguirà, infine, lo sviluppo del programma di IrenGo, il brand appositamente creato per i progetti legati allaL'impegno di Iren per le comunità locali non è solo i nuovi investimenti: la società, nell'ambito della giusta competizione tra aziende. In particolare, negli ultimi 5 anni il totale ordinato a fornitori nella sola provincia di Piacenza è pari a circa 131 milioni di euro.