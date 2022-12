Irce, Intesa lima target price e conferma Hold

Venerdì 2 Dicembre 2022, 12:00







(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 2,1 euro per azione (da 2,2 euro) il target price su Irce, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici, confermando il giudizio Hold sul titolo.



Gli analisti fanno notare che il management ha indicato che nel quarto trimestre ci sarà una contrazione della domanda. "Tuttavia l'aumento dei prezzi di vendita e la diminuzione del costo dell'energia si stanno traducendo in un lieve recupero di marginalità - si legge nella ricerca - Di conseguenza, la società prevede di chiudere il 2022 con un risultato positivo, seppur in calo rispetto al 2021, tenuto anche conto che le attività extra europee non sono state influenzate dall'aumento dei prezzi dell'energia".