Pronta la maxi-manovra del dl Rilancio (ex decreto aprile) che movimenta 155 miliardi e, nella maggioranza di governo, in nottata, si è cercato di superare le divergenze, come quelle sui migranti dove M5S si era diviso. Così il consiglio dei ministri, previsto nella serata di martedì 12, è slittato a mercoledì 13. Il Tesoro ha fugato i dubbi sulla mancanza di coperture. Ma vediamo in dettaglio l'ultima bozza.

Liquidità e sostegno al lavoro e dell'economia oltre 130 miliardi. Alla sanità e sicurezza 5 miliiardi. Misure fiscali 2 miliardi. Alle pmi fino a 5 milioni di fatturato, vanno 10 miliardi, di cui 6 miliardi di ristori a fondo perduto. Cancellazione del saldo e acconto irap. Altri 2 miliardi per l'adattamento dei locali aperti al pubblico, 12 miliardi di liquidità agli enti locali per il pagamento tempestivo dei propri debiti nei confronti dei fornitori, allungamento della Cassa Integrazione (per circa 10 miliardi) e stanziamento di 4 miliardi e mezzo per le indennità di autonomi, Co.Co.Co, stagionali, artigiani e commercianti. Poi previsto un innalzamento Ecobonus e Sismabonus al 110 per cento con contestuale cedibilità anche alle banche. Ecco i punti salienti.

