​Iran-Usa, oro e petrolio volano ai massimi: giù le borse asiatiche

Il petrolio continua la corsa al rialzo con l'attacco iraniano a due basi in Iraq che ospitano truppe americane. Le quotazioni del Wti salgono del 4,5% a 65,43 dollari al barile. E l'attacco missilistico dell'Iran contro la base americana di al-Asad in Iraq pesa sulle Borse di Hong Kong e su quelle cinesi, che aprono gli scambi in netta perdita: l'Hang Seng cede nelle prime battute l'1,26% (a 27.965,84 punti), mentre gli indici Composite di Shanghai e di Shenzhen frenano, rispettivamente, dello 0,34% (a 3.094,24 punti) e dello 0,46%, a quota 1.783,60.

La Borsa di Tokyo crolla in seguito alle notizie dell'attacco iraniano contro le basi irachene che ospitano militari statunitensi. Il Nikkei ha fatto segnare un -2,4% circa 30 minuti dopo l'apertura. Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,42% a 28.583,44 punti, il Nasdaq cede lo 0,03% a 9.068,58 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,28% a 3.237,16 punti.



Iran-Usa, vola l'oro

Si impennano le quotazioni dell' oro, il bene rifugio per eccellenza, con l'attacco iraniano a due basi militari in Iraq che ospitano truppe americane. le quotazioni salgono del 2% a 1.606,10 dollari l'oncia, il livello più alto dal 2013.

