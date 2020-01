IPO Saudi Aramco, l'Arabia Saudita aggiunge 3,8 miliardi

(Teleborsa) - Saudi Aramco ha incassato ulteriori 3,8 miliardi di dollari dalla sua IPO record, poiché ha venduto più azioni per soddisfare la domanda degli investitori.



Il gigante petrolifero statale ha debuttato in borsa il mese scorso dopo aver venduto 3 miliardi di azioni a 32 riyal sauditi ciascuno (circa 8,53 dollari) raccogliendo 25,6 miliardi di dollari.



Saudi Aramco ha esercitato il suo diritto alla greenshoe option assegnando 450 milioni di azioni in più agli investitori durante la sua IPO di dicembre 2019, la più cospicua della storia dei mercati finanziari.





