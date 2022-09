IPO Porsche, Volkswagen punta a valutazione da 75 miliardi di euro

(Teleborsa) - Volkswagen, gruppo automobilistico tedesco, punta a raccogliere fino a 9,4 miliardi di euro dalla, per una. A questi valori, si tratterebbe della più grande quotazione in Europa in oltre un decennio e la seconda più grande IPO nella storia della Germania. I fondi sovrani di Qatar, Abu Dhabi e Norvegia e la società di fondi comuni di investimento T. Rowe Price sono investitori "cornerstone" dell'operazione.Nell'ambito della quotazione, 911 milioni di azioni Porsche saranno suddivise in 455,5 milioni di azioni privilegiate e 455,5 milioni di azioni ordinarie. Il consiglio direttivo di Volkswagen ha fissato ieri unaper ledi Porsche (prive di diritto di voto) da 76,50 a 82,50 euro per azione privilegiata. In totale, nel corso dell'IPO prevede di collocare presso gli investitori fino a 113.875.000 azioni privilegiate dalla partecipazione di Volkswagen. Ciò include un'offerta di 99.021.740 azioni privilegiate e di 14.853.260 ulteriori azioni privilegiate a copertura di over-allotment.Le azioni privilegiate dovrebbe2022 sulla Borsa di Francoforte. A seconda del numero finale di azioni privilegiate collocate e della fissazione definitiva del prezzo di offerta, i proventi lordi (compresi potenziali over-allotment) variano da 8,71 miliardi di euro a 9,39 miliardi di euro.