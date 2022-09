IPO Porsche prezzata al massimo della forchetta. Valutata 75 miliardi di euro

Giovedì 29 Settembre 2022, 08:30







(Teleborsa) - Volkswagen, in consultazione con le banche consulenti, ha fissato il prezzo di collocamento delle azioni privilegiate di Porsche, marchio di auto sportive, a 82,50 euro per azione privilegiata, al limite massimo della forchetta individuata in precedenza. Ciò dà alla società quotanda una valutazione di 75 miliardi di euro, rendendola una delle IPO di maggior successo dell'ultimo decennio, pur essendo completata in un momento di grande incertezza per i mercati.



Se l'Opzione Greenshoe viene esercitata integralmente, Volkswagen genererà proventi lordi per un importo di circa 9,4 miliardi di euro. Le azioni saranno negoziate sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte (Prime Standard) a partire da oggi, 29 settembre 2022.



Volkswagen ha comunicato che convocherà un'assemblea generale straordinaria nel dicembre 2022, nella quale proporrà ai suoi azionisti di distribuire all'inizio del 2023 un dividendo speciale pari al 49% del ricavato totale lordo dal collocamento delle azioni privilegiate e dalla vendita delle azioni ordinarie alla holding Porsche (che non coincide il marchio ora quotato ma è posseduta dalla omonima famiglia).