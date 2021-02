(Teleborsa) - Buona risposta del mercato all'offerta di azioni Philogen: tutto esaurito al primo giorno di collocamento in Borsa della società italo-svizzera attiva nel settore delle biotecnologie, prossima allo sbarco a Piazza Affari.



Al primo giorno del collocamento, il book è stato coperto in tutta la forchetta di prezzo che avverrà tra 15 e 18 euro, inclusa la quota di greenshoe.



Nell'ambito dell'offerta, Goldman Sachs e Mediobanca agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners.







© RIPRODUZIONE RISERVATA