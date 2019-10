IPO Newlat Food chiusa con successo, prezzo fissato a 5,80 euro

(Teleborsa) - Si è concluso con successo il periodo di offerta relativo al collocamento istituzionale delle azioni ordinarie di Newlat Food, finalizzato alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, delle Azioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.



Sono state collocate integralmente n. 12.700.000 Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale, come modificato in data 21 ottobre 2019, e risultano altresì collocate n. 1.270.000 Azioni (su complessive massime n. 1.850.000 Azioni) oggetto dell'opzione cosiddetta greenshoe.



Al termine del Collocamento Istituzionale il prezzo di offerta è stato fissato in Euro 5,80 per Azione.







