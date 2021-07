IPO ALA, impegno vincolante Smart Capital e Palladio Holding

Venerdì 2 Luglio 2021, 09:00

(Teleborsa) - Smart Capital, holding di partecipazioni con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity e PFH Palladio Holding, holding di partecipazioni indipendente con capitale permanente, hanno sottoscritto in data 24 giugno 2021 e 29 giugno 2021 un impegno di investimento vincolante nell'ambito del collocamento istituzionale strumentale all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle azioni ordinarie di A.L.A. (di seguito ALA), operatore leader nel settore dei servizi di logistica integrata e di distribuzione di prodotti e componentistica destinati all'uso nel campo aeronautico e aerospaziale, sia in ambito civile che nel settore della difesa.

In data 25 giugno 2021, ALA ha depositato presso Borsa Italiana, la Comunicazione di Pre-ammissione relativa all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle proprie azioni; maggiori informazioni circa l'iter e le tempistiche di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia saranno oggetto di specifica comunicazione da parte della Societa` entro la prima settimana di luglio 2021.

Smart Capital e Palladio Holding, in qualita` di Cornerstone Investors nella prospettata operazione di IPO, si sono impegnati - subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive - ad inserire disgiuntamente nell'ambito del collocamento istituzionale un ordine di acquisto di una partecipazione nel capitale di ALA con un investimento complessivo di 4,2 milioni di euro. Tale investimento - spiega una nota - caratterizzato tra l'altro dalla presenza di impegni di lock-up della durata di 12 mesi in capo agli investitori, e` espressione della volonta` degli stessi supportare nel tempo la Societa` nell'implementazione di un ambizioso piano di crescita e diversificazione, sia per via organica che tramite alcune mirate operazioni di acquisizione, che potrebbe portare in futuro, ove ne sussistano i presupposti, alla quotazione della stessa sul Mercato Telematico Azionario.

ALA e` il principale player italiano ed il settimo a livello mondiale nel settore della logistica per Aerospace & Defence, con una storia di oltre 30 anni. In particolare, il gruppo fornisce ai propri clienti servizi di logistica integrata e distribuzione di componentistica meccanica ed elettronica di varia natura destinata alla produzione e all'installazione su velivoli (civili e militari), macchinari e impianti nonche´ alla manutenzione degli stessi e di attrezzature utilizzate dal personale operativo sulle linee di produzione e nelle attivita` manutentive connesse.

Nel 2020 il gruppo ALA ha registrato un'ulteriore crescita rispetto a un 2019 molto positivo: Valore della Produzione a 136,8 milioni e incremento a due cifre dell'Ebitda (+10,8%), pari a 13 milioni, dell'Ebit (+17,2%), a 10,5 milioni e dell'utile ante imposte (+18,1%), a 8,4 milioni. ALA S.p.A. e` detenuta al 100% dalla holding AIP Italia S.p.A., che fa capo al Presidente Fulvio Scannapieco ed al Vice Presidente Vittorio Genna.

E` inoltre previsto, subordinatamente al perfezionamento della prospettata quotazione, l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione di ALA, in qualita` di consigliere indipendente, del dottor Andrea Costantini, Vicepresidente Esecutivo di Agrati Group nonche´ Presidente e Managing Partner di Smart Capital.

Andrea Costantini ed Andrea Faraggiana, Co-Managing Partner di Smart Capital, hanno cosi` commentato: "Siamo felici di annunciare questo importante accordo con le Famiglie Scannapieco e Genna relativo ad un investimento di minoranza con un'ottica di lungo termine ed in accompagnamento ai progetti di crescita di ALA. Riteniamo che quest'ultima sia un'azienda italiana con caratteristiche di eccellenza ed un posizionamento di leadership a livello nazionale ed internazionale".

Nicola Iorio, Direttore Generale ed Elia Kuhnreich, Portfolio Manager di Palladio Holding, altresi` dichiarano: "Riteniamo che ALA sia un'azienda eccellente e che la quotazione in Borsa possa rappresentare un passaggio importante per favorirne l'ulteriore fase di sviluppo. Siamo quindi molto felici di poter contribuire alla buona riuscita dell'operazione e di accompagnare la societa` e gli attuali azionisti nel proprio percorso di crescita".

Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna, rispettivamente Presidente e Vicepresidente nonche´ azionisti di riferimento di ALA, infine affermano: "Siamo onorati che Smart Capital e Palladio Holding si siano impegnati ad investire nel nostro gruppo per sostenere il progetto di quotazione, ancora prima dell'apertura degli ordini. La quotazione e` una tappa fondamentale per il futuro di ALA e l'impegno di due investitori cosi` prestigiosi e` un' importante conferma del nostro progetto di espansione organica e attraverso acquisizioni, rivolto a consolidare la nostra leadership nella logistica integrata e nella distribuzione di componentistica nell' Aerospace&Defence e a proseguire la strategia di diversificazione e di crescita nei nuovi mercati, il ferroviario, l'energetico e il navale".