4 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Inwit chiude l'esercizio 2020 con ricavi pari a 663,4 milioni di euro, in crescita del 68% come riflesso del cambio perimetro a seguito della fusione con Vodafone towers. L'Ebitda è stato pari a 603,8 milioni di euro in aumento del 73%, mentre l'utile dell'esercizio si è attestato a 156,7 milioni di euro (+13%), inclusivo di maggiori ammortamenti legati al cambio perimetro.

"I risultati - spiega la società - sono in linea con i piani di sviluppo della società e la guidance fornita al mercato". Nell'anno l'azienda ha investito 128,3 milioni di euro in infrastrutture a servizio degli operatori. Il quarto trimestre 2020 evidenzia un miglioramento degli indicatori finanziari con ricavi in crescita del 3,2% a livello organico rispetto allo stesso periodo 2019, raggiungendo 189,9 milioni di euro. A seguito della forte generazione di cassa e delle prospettive di crescita del business, confermata la proposta di distribuzione dividendo di 0,30 per azione, con un cash out totale di 288,1 milioni di euro.

"Il quarto trimestre 2020 conferma il progresso nel business" - sottolinea l'Amministratore delegato di Inwit, Giovanni Ferigo -. Si chiude così un anno positivo, in cui si è realizzata una profonda trasformazione dell'azienda. Questi risultati sono un solido punto di ingresso nel 2021, per il quale confermiamo la guidance indicata a novembre 2020. Stiamo attuando il piano industriale 2021-2023 a supporto degli operatori per il 5G e la digitalizzazione del Paese. La trasformazione digitale è uno dei pilastri per il rilancio dell'economia post pandemia ed il Next Generation EU permetterà una forte accelerazione degli investimenti in infrastrutture digitali. Grazie al nostro ruolo di abilitatore infrastrutturale siamo pronti a cogliere le occasioni che il mercato ci prospetterà. La strategia di crescita di Inwit è contraddistinta dall'integrazione della sostenibilità nella stessa e il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nostro primo Report Integrato - conclude Ferigo - che ci consente di condividere con i nostri stakeholder il percorso intrapreso verso un modello di business sostenibile".