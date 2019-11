Inwit (TIM): utile nove mesi sale a 108 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2019, Inwit (Gruppo Telecom Italia) ha registrato un utile netto di 108,4 milioni di euro, in aumento del 2,5% (+4,1% non comprendendo ricavi/costi one-off) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.sono pari a 292,1 milioni di euro, in crescita del 2,9% mentre l'Ebitda confrontabile, a parità di principi contabili, ammonta a 167,7 milioni di euro (+3,3%).Nei primi nove mesi del 2019, Inwit "ha confermato il trend di progressivo aumento del fatturato verso i principali operatori radiomobili e della redditività delle proprie infrastrutture, incrementando ulteriormente il tenancy ratio", spiega il Gruppo nella nota dei conti."I dati dei nove mesi del 2019 confermano per Inwit una performance industriale che continua a garantire la crescita della società. Inwit - afferma l'- è stata, e continua ad esserlo, nelche porterà a breve alla nascita del primo operatore infrastrutturale in Italia. Una realtà che avrà le risorse e le capacità per sostenere lo sviluppo del 5G e delle nuove tecnologie wireless, sostenendo i progetti di tutti i soggetti che operano nel settore, e permettendo al Paese di confermare la leadership che si è conquistata in questi ultimi anni nella telefonia mobile".