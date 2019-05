(Teleborsa) - Stefano Siragusa, Presidente e Mario Di Mauro, Amministratore non esecutivo di INWIT, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione, per potersi concentrare entrambi sulle rispettive attività professionali nel Gruppo Tim.



Lo rende noto Infrastrutture Wireless Italiane in un comunicato, dove sottolinea che tali dimissioni decorreranno dall'assunzione della delibera della loro sostituzione.