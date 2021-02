© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata alla Borsa di Milano e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, riunitosi oggi sotto la presidenza di Emanuele Tournon, ha autorizzato ilIl programma consiste, si legge in una nota, "in una piattaforma documentale e contrattuale per l'emissione di obbligazioni,, secondo i programmi di finanziamento della società e le opportunità di mercato, da collocare presso investitori qualificati".A valere sul Programma EMTN, il consiglio di amministrazione ha autorizzato l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili per ladel programma per un nozionale massimo complessivo di 1,25 miliardi di euro o l'equivalente in altre divise, da collocare presso investitori istituzionali operanti principalmente in. I titoli emessi potranno essere quotati presso uno o più mercati regolamentati e non regolamentati.