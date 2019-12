Inwit, ok assemblea a fusione con Vodafone Towers

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea dei soci di Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT), Gruppo Telecom Italia, riunitasi oggi sotto la presidenza di Piergiorgio Peluso, ha approvato la fusione mediante incorporazione di Vodafone Towers in INWIT con ilSempre in data odierna, prima dell'Assemblea dei soci di INWIT,La stipula dell'atto di fusione è sospensivamente condizionata all'avveramento (o alla rinuncia) di talune condizioni sospensive (ivi inclusa l'approvazione dell'operazione da parte della competente autorità antitrust).L'Assemblea dei soci di INWIT ha inoltre, che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione.Gli azionisti hannoche scadranno insieme con gli altri amministratori in carica ossia con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.Approvato infine lanella misura di Euro 0,5936 per ciascuna delle azioni ordinarie di INWIT in circolazione post Fusione, per complessivi Euro 570.000.000. Il pagamento del dividendo straordinario sarà effettuato, subordinatamente al perfezionamento della Fusione, a far tempo dalla prima data di pagamento fissata dal calendario di negoziazione di Borsa Italiana successiva alla data di efficacia dell'Atto di Fusione, ovvero dalla diversa data, comunque successiva alla data di efficacia dell'Atto di Fusione, che dovesse essere concordata con le autorità competenti."Oggi INWIT ha compiuto l'ultimo passo che le compete nell'iter approvativo dell'operazione di integrazione con Vodafone Towers - afferma l'-.. Non appena avremo l'esito della procedura antitrust in corso potremo quindi dare vita senza indugi al primo operatore di torri in Italia. In una giornata come questa voglio ringraziare tutti gli azionisti per il supporto che ci hanno dimostrato e il Consiglio di Amministrazione e tutte le strutture della nostra società per la coesione e l'impegno con cui abbiamo lavorato in questi intensi mesi".Sempre in data odierna INWIT, in qualità di beneficiario, ha inoltre. Il finanziamento è articolato in tre linee di credito (bridge, term e revolving) e, come già comunicato al mercato, è destinato a finanziare l'acquisizione da parte di INWIT della partecipazione di minoranza in VOD Towers e la distribuzione del dividendo straordinario, oltre che a rifinanziare parte dell'indebitamento esistente di INWIT e finanziare le esigenze di cassa della stessa.