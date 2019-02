Inwit, nel 2018 utili e ricavi in aumento

(Teleborsa) - Inwit ha chiuso il 2018 con un utile netto di 140,8 milioni di euro in aumento dell'11,1% rispetto ai 126,7 milioni di euro nel 2017.



I ricavi sono stati pari a 378,5 milioni di euro (356,6 milioni di euro nel 2017), in crescita del 6,1%. L'Ebitda è salito del 12,2% a 215,4 milioni di euro.



Il CdA ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,211 euro ad azione.



L'indebitamento finanziario netto a fine anno è pari a 48,1 milioni di euro in crescita rispetto al 31 dicembre 2017 di 2,7 milioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA