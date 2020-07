INWIT: emette con successo primo bond per 1 miliardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - INWIT haper un importo complessivo pari ad, a fronte di richieste di circa 4,5 volte l'offerta. Il, consente die di supportare la crescita dell'Azienda."L'operazione – ha dichiarato– è l'ennesimo riconoscimento della solidità del nostro business e del disegno industriale, ci permette di ottimizzare la struttura finanziaria, di far fronte ai futuri investimenti e cogliere le opportunità di sviluppo. Si rinnova il ruolo centrale di INWIT a sostegno dell'Industria delle telecomunicazioni e del Paese nello sviluppo della digitalizzazione e del 5G, che rappresenterà per l'Italia un fattore importante di competitività e di crescita".L'operazione di collocamento è stata supportata da un, composto da Mediobanca e BNP Paribas in qualità di Global Coordinator e da, Credit Agricolee UniCredit in qualità di Joint Bookrunner.che ha portato a richieste complessive perIl prestito obbligazionario è stato emesso a valere sul. I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con le seguenti caratteristiche: