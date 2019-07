INWIT chiude semestre con utili e ricavi in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società che gestisce le torri TIM, ha chiuso ilcon un undi euro, in diminuzione dell'1,3% rispetto allo stesso periodo 2018, mentre il risultato del periodo confrontabile ammonta a euro 72,77 milioni, in aumento del 3,7% rispetto al primo semestre 2018.di euro, insul pari periodo del 2018, ma al netto dei ricavi one-off (una tantum), il confronto con lo stesso periodo 2018 evidenzia una crescita che si attesta al 3,3%."INWIT si avvia verso l'integrazione con Vodafone Towers, forte di una performance industriale che continua a garantirlecrescita, soprattutto nell'ambito dei nuovi business", ha ricordato l'Amministratore Delegato, ribadendo che il focus ora è sullo sviluppo del 5G.A livello di, beneficiando dell'effetto positivo dellì'applicazione dei principi contabili IFRS 16 per 59,3 milioni. L'EBITDA confrontabile, che utilizza i precedenti principi contabili, registrerebbe un aumento del 4,6%.L'indebitamento finanziario netto è pari a euro 744,1 milioni.