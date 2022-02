Inwit chiude in rialzo su M&A settore e possibile cessione quota di TIM

Mercoledì 23 Febbraio 2022, 18:00







(Teleborsa) - INWIT, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha registrato un'ottima seduta in borsa sulle indiscrezioni che vorrebbero TIM pronta a cedere la sua partecipazione nella società e il fondo Ardian pronto a esercitare la propria prelazione (in quanto proprietario del 49% di Dafne, il veicolo che controlla il 30,02% di Inwit), oltre che sull'M&A nel settore delle torri di trasmissione. Il titolo ha chiuso la seduta odierna a Piazza Affari in rialzo dell'1,76% a quota 9,158 euro per azione, risultando il quarto miglior titolo del FTSE MIB.



Secondo Banca Akros, "per Inwit l'implicazione sarebbe neutrale perché si tratterebbe di una transazione fuori mercato, ma negativa per TIM. Nella nostra somma delle parti valutiamo Inwit a un prezzo obiettivo di 11,3 euro". "La cessione della quota in Inwit è molto credibile visto che è lo strumento più rapido per TIM per migliorare i ratio patrimoniali sotto pressione", sottolinea Equita.