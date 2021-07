INWIT acquista da Vodafone Italia 700 impianti radioelettrici in galleria

Giovedì 29 Luglio 2021, 18:00

(Teleborsa) - Il CdA di INWIT, società quotata sull'MTA e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha approvato l'operazione per l'acquisto da Vodafone Italia di circa 700 impianti radioelettrici che coprono circa 1000 km di gallerie stradali e autostradali e 40 sistemi DAS. Il pacchetto di tunnel, viene sottolineato in una nota, include tratte significative nei collegamenti nazionali per numerosità, conformazione ed esigenza di copertura cellulare in galleria.

L'accordo prevede un corrispettivo pari a circa 70 milioni di euro, ed è coerente con gli obiettivi del Piano Industriale di INWIT, che prevede uno sviluppo nelle micro-coperture indoor e outdoor attraverso l'installazione di sistemi DAS e small cell a supporto di tutti gli operatori di mercato. INWIT prevede che l'operazione contribuisca nel tempo allo sviluppo dei ricavi per un run-rate atteso a oltre 10 milioni di euro, da raggiungersi progressivamente nei prossimi anni.



Il closing dell'operazione è atteso tra il terzo e il quarto trimestre 2021, una volta ottenuta l'autorizzazione golden powers e i consensi di talune controparti contrattuali. Contestualmente al closing dell'operazione, INWIT e Vodafone Italia sottoscriveranno un accordo di servizi per l'ospitalità di Vodafone Italia sugli impianti ricompresi nel perimetro oggetto di compravendita su base multi-tenant, e dunque con la prospettiva di ospitalità sui medesimi impianti anche di altri operatori.