"Invito a Palazzo", Intesa Sanpaolo aderisce alla diciannovesima edizione

(Teleborsa) -aderisce alla diciannovesima edizione di, l'iniziativa promossa daper l'apertura al pubblico dei palazzi storici delle banche italiane, posta sotto l'e con il patrocinio dellae del. Sabato 3 ottobre saranno aperte gratuitamente, con ingressi contingentati, lee ilL'edizione di quest'anno, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, – spiega Intesa Sanpaolo in una nota – proseguirà inoltre fino al 10 ottobre in forma digitale sui canali social di Gallerie d'Italia, e sul sito internet del Museo del Risparmio. Tutti i contributi digitali saranno presenti anche sul sito della manifestazione e su Muvir.eu il museo digitale delle banche in Italia.Nel dettaglio il, situato nel cuore di, propone alle 15 un laboratorio per bambini: "INFO-Mania. Scegli ''informazione giusta" e visite guidate su prenotazione alla collezione di salvadanai "Dal passato al futuro".Leproporranno "Un museo più palazzi", un percorso alla scoperta del complesso architettonico delle Gallerie d'Italia e apriranno gratuitamente al pubblico le proprie collezioni permanenti: Da Canova a Boccioni, sezione dedicata all'arte italiana dell'Ottocento recentemente arricchitasi di una nuova tela del grande pittore veneziano Francesco Hayez, e il nuovo allestimento di Cantiere del 900, che mette in scena i maggiori protagonisti del XX secolo, tra astrazione, geometria e memorie evocate., lesarà possibile vedere la mostra "Napoli Liberty. N'aria 'e primmavera".Leapriranno sabato 3 ottobre la nuova mostra "FUTURO. Arte e società dagli anni Sessanta a domani". In occasione di "Invito a Palazzo" le Gallerie proporranno l'entrata gratuita con orario prolungato, dalle 10 alle 19.