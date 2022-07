Invitalia, finanziamento da 350 milioni per rimborso prestito obbligazionario

(Teleborsa) - Invitalia, società di proprietà del Ministero dell'Economia impegnata nel rilancio delle aree di crisi, ha sottoscritto un finanziamento ponte da utilizzarsi in un'unica soluzione per il rimborso del proprio prestito obbligazionario, emesso nel 2017 e quotato sul mercato del Lussemburgo, pari a 350 milioni di euro e in scadenza il prossimo 20 luglio. Il finanziamento ponte è stato contratto solamente per coprire un disallineamento temporale tra la scadenza del Prestito Obbligazionario Esistente e l'emissione di un nuovo bond che Invitalia ha in progetto nei prossimi mesi, spiega una nota.

Il finanziamento è composto di due accordi separati: un un prestito ponte sottoscritto con Santander Corporate & Investment Banking, in qualità di Mandated Lead Arranger e Original Lender, per l'importo di 175 milioni di euro; un prestito ponte sottoscritto con Banco BPM, in qualità di Mandated Lead Arranger e Original Lender, per l'importo di 175 milioni di euro.

I finanziamenti ponte, di durata iniziale di tre mesi che potranno essere prorogati da Invitalia per un periodo di ulteriori tre mesi, sono interconnessi e presentano i medesimi termini contrattuali, salvo per le differenti condizioni economiche applicate da ciascun intermediario bancario.

(Foto: Photo by Cytonn Photography on Unsplash)