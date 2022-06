Invitalia, Corte Conti: risultati 2020 positivi

(Teleborsa) - La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato la gestione 2020 di Invitalia. I risultati economico-finanziari 2020 sia di Invitalia che del relativo gruppo sono positivi, rispettivamente per euro 35.350.188 e per euro 36.897.000, entrambi in crescita sul 2019.

Inoltre, come capogruppo, il dato Invitalia inerente al saldo tra interessi attivi e passivi è negativo per 2,7 milioni di euro, a fronte del dato 2019 che, sempre negativo, ammontava ad 1 milione di euro.

Le commissioni attive crescono di 9,3 milioni (passando da 134,5 a 143,8 milioni di euro) e le commissioni passive diminuiscono di 4 milioni. Inoltre, il patrimonio netto, da circa 806 milioni a 824, registra un aumento di 18.663.174 euro, come il patrimonio netto consolidato che, da 765,2 milioni di euro, raggiunge quota 805,54 milioni.

Nel 2020 Invitalia, anche tramite le società partecipate, ha proseguito nell'attuazione delle politiche di sviluppo delineate dal Governo e, sul fronte PNRR, è stata soggetto "in house" per investimenti strategici finalizzati allo sviluppo e alla coesione territoriale. Ha avuto una posizione centrale tanto nel supporto alle imprese colpite dalla crisi economica legata alla pandemia che per la messa in atto, nei prossimi anni, degli interventi del PNRR.

Nel 2021 l'accordo Anci-Invitalia è stato volto ad accelerare la realizzazione dei progetti di Comuni e città metropolitane per il rafforzamento della capacity building degli enti e la definizione di programmi di intervento sostenibili, innovativi e rapidi, rafforzando la qualità della spesa pubblica.