Invitalia conclude con successo lancio social bond da 350 milioni

(Teleborsa) - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia ha lanciato con successo un prestito obbligazionario, non subordinato e non garantito, di 350 milioni di euro e della, destinato esclusivamente ad investitori istituzionali e professionali (le "Notes") e qualificato come "social bond". L'emissione avverrà, infatti, nel rispetto dei Social Bond Principles pubblicati dall'International Capital Market Association.Congiuntamente all'emissione delle Notes,, disponibile sul proprio sito internet, rispondente ai suddetti principi come confermato dalla Second Party Opinion di DNV Business Assurance Italy. In tale contesto, Santander Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Sole ESG Structuring Advisor.Le Notes sono state collocate a undel loro valore nominale e corrisponderanno una cedola annua pari a 5,25 %. Si prevede che l'emissione e il regolamento delle Notes avvengano il 14 novembre 2022, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle usuali condizioni al closing.È stata fatta domanda di ammissione alla quotazione e negoziazione delle Notes sul mercato regolamentato della Luxembourg Stock Exchange e si prevede che all'emissione sia assegnato da Moody's un rating pari a "Baa3".Il collocamento ha suscitato un grande interesse da parte di investitori istituzionali e rappresentativi di numerose aree geografiche, con una significativa partecipazione di investitori ESG, registrando richieste finali per un ammontare superiore a Euro 470 milioni. La sottoscrizione ha avuto successo nei Paesi Europei.L'oggetto sociale dell'Agenzia e le finalità che permeano le sue attività, previste dalla specifica regolamentazione sulla base della quale essa opera di volta in volta, sono coerenti con i Social Bond Principles: Invitalia è istituzionalmente e statutariamente impegnata nel sociale come gestore di misure agevolative e incentivi destinati al sostegno d'impresa, allo sviluppo dell'imprenditorialità femminile egiovanile, alla gestione delle aree complesse di crisi industriale. Queste attività possono far definire la stessa Agenzia di per sé un "agente sociale".Si prevede che un ammontare equivalente ai proventi derivanti dall'emissione delle Notes sarà utilizzato per il rimborso del finanziamento erogato nel luglio 2022 a Invitalia da alcuni dei Joint Bookrunners e per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi o pre-esistenti progetti che hanno risultati positivi nel sociale e presentano i requisiti previsti dal Social Bond Framework dell'Agenzia ossia per finanziare i costi di struttura della gestione delle commesse affidate dal Governo italiano e/o dalle pubbliche amministrazioni perseguendo in tal modo scopi di interesse sociale.Goldman Sachs International e Santander Corporate & Investment Banking hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators nonché di Joint Bookrunners insieme a Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM.