Invimit (MEF) mette in vendita 320 immobili in 35 città italiane

(Teleborsa) - Invimit SGR, società di gestione del risparmio partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sta proseguendo la dismissione del patrimonio pubblico e ha messo in vendita 320 unità tra abitazioni e uffici, di cui 20 asset cielo terra, per un controvalore di circa 123 milioni di euro. La società inoltre propone in locazione anche 110 unità a destinazione terziaria - commerciale e direzionale - con contratti di sei anni, rinnovabili. Gli immobili possono essere acquistati da privati cittadini o operatori economici.

"L'asta degli immobili di quest'anno si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico di Invimit, che nell'ultimo triennio ha raggiunto un valore di oltre 350 milioni di euro di venduto - ha dichiarato Giovanna Della Posta, AD di Invimit - Siamo un ponte tra i soggetti pubblici e il mercato del real estate, grazie al nostro approccio basato su trasparenza, semplicità e affidabilità".

Gli immobili sono collocati in 35 città italiane e 13 Regioni italiane: Roma, Milano, Venezia, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Pisa, Livorno, Trieste, Treviso, Vicenza, Vercelli, Novara, Padova, Como, Sabaudia, Terni, Perugia, Albano Laziale, Alessandria, Arezzo, Brescia, Cremona, Forlì, Tarvisio, Ivrea, Palermo, Guidonia, Udine, Busto Arsizio, Rimini, Chieti, Mantova e Sassari.