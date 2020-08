Invimit, in vendita 300 immobili per 120 milioni euro

(Teleborsa) - Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, offre in vendita diretta 300 unità immobiliari e 13 fabbricati, tra abitazioni, negozi e uffici, in 19 città italiane.



La base di partenza è di 120 milioni di euro e gli introiti dell'operazione, aperta a privati e investitori, saranno destinati alla riduzione del debito pubblico.



In particolare, spiega una nota, gli immobili sono situati a Roma, Palermo, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Pisa, Livorno, Trieste, Treviso, Vicenza, Vercelli, Padova, Tarvisio, Como, Lecce, Sabaudia, Terni, Perugia.



Le offerte sono consultabili nella sezione "vetrina immobili" dell'homepage del sito della società. La fase di aggiudicazione è gestita da un notaio che, nel caso di due o più offerte concorrenti per l'acquisto dello stesso immobile gestisce un'asta al rialzo sul valore offerto. © RIPRODUZIONE RISERVATA