Investitori, da Social Covid Bond CDP impatto sociale positivo a lungo termine per imprese e territori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilemesso daper sostenere imprese e territori duramente colpiti dall'emergenza Coronavirus avrà un positivo impatto sociale a lungo termine, contribuendo anche a ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro e a rafforzare le infrastrutture sanitarie. Gli, considerandola molto in linea con le esigenze dell'Italia nella difficile situazione in corso."In un momento di emergenza nazionale, CDP ha utilizzato i social bond per raccogliere capitali per importanti esigenze sociali", ha commentato, Investment Associate di Mainstreet Partners, aggiungendo che i Socially Responsible Investors a cui si rivolge l'iniziativa "condividono ilche hanno un disperato bisogno di supporto finanziario". Secondo Hay le azioni di CDP ", contribuendo a salvare posti di lavoro e a migliorare - di raccordo con gli enti locali - le infrastrutture sanitarie, producendo un impatto sociale a lungo termine".Per un altro investitore, che preferisce rimanere anonimo, "data la situazione dell'Italia, ha molto senso per CDP emettere un social bond". Inoltre, ha aggiunto "sappiamo che".Il Social Covid-bond, ha sottolineato un terzo investitore, "ha valenza sociale particolarmente marcata in quanto diretto al mantenimento del tessuto economico e sociale del paese, fondamento per ogni progetto di sviluppo futuro".Con questa emissionedopo l'inizio della crisi Covid-19 ed è anchead emettere un Covid-19 Social Response Bond in linea con i principi pubblicati dall'